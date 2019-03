Die Proteste für einen Wandel in der Klimapolitik gehen in Singen am Freitag in die nächste Runde. Nachdem bei der Premiere rund 200 Jugendliche demonstriert haben, will sich jetzt eine Gruppe Elftklässler verstärkt einbringen. Im Gespräch erklären sie ihre Motivation und was sie auf Kritik erwidern.