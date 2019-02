Singen vor 37 Minuten

56-Jährige randaliert, spukt und beleidigt in Singen

Eine 56-jährige Frau hat am Mittwoch gegen 19.15 Uhr in einer Gaststätte in der Hegaustraße randaliert und mit Stühlen geworfen. Beim Eintreffen der zu Hilfe gerufenen Polizisten lag die deutlich alkoholisierte Frau auf dem Boden.