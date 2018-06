Singen 55-Jähriger randaliert in Singen und landet in Ausnüchterungszelle

55-Jähriger randaliert in Singen und landet in Ausnüchterungszelle

Polizei nimmt Betrunkenen in Gewahrsam, nachdem Passanten den Mann schreiend auf dem Boden liegend gefunden haben.

Äußerst renitent hat sich am Donnerstag gegen 21.15 Uhr laut Polizei ein stark alkoholisierter, 55-jähriger Mann verhalten, der von Zeugen in der Thurgauer Straße auf dem Boden liegend und schreiend aufgefunden wurde. Da zunächst von einer Notlage ausgegangen werden musste, sollte der Mann vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt werden. Dabei sei er zunehmend aggressiv geworden und habe versuchte zu flüchten – wie es im Polizeibericht heißt. Auch von der verständigten Streife ließ er sich nicht beruhigen, weshalb er schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden musste.