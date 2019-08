Wegen Verdachts einer Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der am Samstag gegen 18 Uhr eine 54-jährige Frau in der August-Ruf-Straße verletzt haben soll. Die alkoholisierte Fußgängerin war ihren Angaben zufolge in der Fußgängerzone unterwegs gewesen, als sie plötzlich von einer unbekannten männlichen Person von hinten umgestoßen worden und daraufhin auf ihr Gesicht gefallen war, so schildert die Polizei. Dir Frau zog sie sich eine blutende Kopfplatzwunde sowie eine Fraktur im Gesicht zu. Im Anschluss begab sie sich in die Thurgauerstraße zu ihrem Partner, der den Rettungswagen rief. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Mann bitte an das Polizeirevier Singen,Telefon-Nummer (07731) 888-0.