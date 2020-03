Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Sonntag gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen eine 53-jährige VW-Fahrerin.

Wie es im Polizeibericht heißt, wurde die aus Richtung Rielasingen kommende Frau nach ihren Angaben von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und fuhr in der Folge auf einen am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug auf. Durch die Wucht wurde dieses Auto auf den davorstehenden Wagen geschoben. Im weiteren Verlauf beschädigte die Frau ein drittes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung der Autofahrerin fest und führten ein Atemalkoholtest durch.

Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille ergab, veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von über 10 000 Euro. Das Auto der Frau musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.