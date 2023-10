Singen vor 53 Minuten

Drehscheibe überregionaler Zusammenarbeit: Ärztehaus wird 50 Jahre

Das Gesundheitszentrum in der Kreuzensteinstraße ist ein Vorbild für die medizinische Versorgung in Singen. Zum Jubiläum wird an die Pioniere im Gesundheitswesen erinnert. Und dennoch: Es mangelt vor allem an Hausärzten.