Singen "50 bis zu 100 Kilo schwere Schafe abzutransportieren ist keine leichte Arbeit"

Bernd Metzger, Leiter der Tierrettung im Kreis Konstanz, über den Notfalleinsatz, nachdem ein Zug in eine Schafherde gefahren ist.

Schwerstarbeit mussten die ehrenamtlichen Helfer der Tierrettung im Kreis Konstanz nach dem Bahnunfall am Mittwochmorgen leisten. "Wir wurden vom Führungs- und Lagezentrum der Polizei alarmiert, nachdem der Seehas in die Schafherde gefahren ist", berichtet Bernd Metzger als Leiter der Einrichtung.

Schnell sei es gelungen, zehn Einsatzkräfte der 23-köpfigen Hilfstruppe zu aktivieren. Die haben dann mit angepackt, um die Tierkadaver zu bergen und die Bahnstrecke schnellstmöglich wieder befahrbar zu machen. "50 bis zu 100 Kilo schwere Schafe abzutransportieren ist keine leichte Arbeit", beschreibt Metzger die Aufgabe der Helfer.

Spezialfahrzeuge konnten nicht bis zur Unfallstelle fahren

Die erste Hürde, die Tierkörper den bis zu vier Meter hohen Bahndamm herunterzubringen, hatten die Helfer mit Unterstützung von Polizei und Schäfer schnell geschafft. Schon ab 6 Uhr konnte der Busersatzverkehr eingestellt und die Gleise für den Bahnverkehr zwischen Welschingen und Singen wieder frei gegeben werden. "Aber dann hat die zweite Herausforderung begonnen", so Metzger.

Die Spezialfahrzeuge der Tierkörperentsorgungsstelle in Orsingen konnten den engen Radweg bis zur Unglücksstelle nicht befahren. Deshalb mussten die verendeten Schafe erst auf einen Anhänger geladen und dann Stück für Stück bis zum Umspannwerk gefahren werden, wo sie in die vorgesehenen Lastwagen verladen wurden. "Wir waren über vier Stunden im Einsatz", bilanziert Metzger den schweißtreibenden Arbeitseinsatz in den frühen Morgenstunden.

Zu den Einsatzgebieten der Tierambulanz zählen viele Bereiche: Pferde-Ambulanz, Suchhundestaffel, Tiertransporte, Haustiere, Einfangen von Tieren, Retten und Bergen, die Betreuung von Veranstaltungen. ,,Wir rücken für alles und jedes aus, sofern es tierischer Natur ist", erklärt Daniela Krüger. ,,Wir sind quasi das Rote Kreuz für Tiere. Was das DRK für die Menschen macht, machen wir für die Tiere."

Tierrettung als Bindeglied zwischen Tierbesitzern, Tierheimen und Tierärzten

Egal ob es sich um ein krankes oder verunfalltes Haustier handelt, ein Wildtier in Not, beispielsweise eine Kuh, die in einem Gülleloch festhängt – also Großtierrettung, oder auch ein freilaufendes, nicht kontrollierbares beziehungsweise aggressives Tier – die Tierambulanz kommt. Dabei sieht sich die Tierrettung aber keineswegs als Konkurrenz, sondern als Bindeglied zwischen Tierbesitzern, Tierheimen und Tierärzten.

"Wir ersetzen nicht den Tierarzt", erklärt Bernd Metzger, Vorsitzender und Leiter der Tierambulanz sowie der einzige hauptamtliche Mitarbeiter.