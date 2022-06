Die Geschichte des Maschinenrings Tuttlingen-Stockach begann bereits im Jahr 1971. Weil die landwirtschaftlichen Maschinen immer größer, teurer und damit auch unrentabel für kleinere Betriebe bei zu wenig Auslastung wurden und sich auch abzeichnete, dass es aufgrund der schweren körperlichen und dabei verhältnismäßig wenig ertragreichen Arbeit künftig an Nachwuchs fehlen würde, setzte sich Willi Holzenthaler aus Buchheim gemeinsam mit Alois Binkert, damals Leiter der Landwirtschaftsschule Meßkirch, für die Gründung eines Maschinenrings ein. Am 1. März 1971 wurde in der Gründungsversammlung der Maschinenring Heuberg ins Leben gerufen. Mit dem Maschinenring Stockach-Engen, gegründet am 5. Juli 1973, wurde am 6. März 2001 fusioniert.

Die Gründungsmitglieder hatten die Notwendigkeit der Entwicklung zu größeren und schlagkräftigeren Einheiten erkannt. Zu Beginn stand der Maschinenring den Betrieben mit Maschinenvermittlung und Betriebshilfe zur Seite und ermöglichte ihnen bei Planungen und Entscheidungen einen wesentlich größeren Spielraum als zuvor. Heute hat der Maschinenring sich zu einem modernen und großen Dienstleistungsunternehmen für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum entwickelt.

Der Maschinenring gewährt seinen Mitgliedern unverzichtbare Dienstleistungen und Hilfestellungen und trägt maßgeblich dazu bei, die Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu sichern. Dabei geht es nicht nur um Kostensenkungen oder Arbeitserleichterungen – auch soziale Komponenten wie die Unterstützung bei Notfällen, Krankheiten oder Unfällen durch Betriebshelfer und Familienservice sind wichtige Bereiche der Geschäftstätigkeit. Und stetig kommen neue Geschäftsfelder hinzu. Der Maschinenring Tuttlingen-Stockach kümmert sich auch um weitere Aufgaben: So hilft er bei der Vermittlung von Zusatzgeschäften wie der Grünschnittsammlung, der Vegetationspflege, dem Reinigungs- und Kehrdienst und dem Winterdienst.

Erich Geiersberger hatte schon 1958 den ersten Maschinenring ins Leben gerufen. Er wollte jeden Landwirt am technischen Fortschritt teilhaben lassen. Diese Idee ist heute in weiterentwickelter Form noch genauso relevant wie damals: Inzwischen ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft eine der großen Herausforderungen für die Zukunft.

Festwochenende

Mit einem Jahr Verspätung findet das Jubiläumswochenende anlässlich des 50-jährigen Bestehens statt. Es beginnt am Samstag, 11. Juni, in der Witthohhalle in Emmingen mit einen Festakt für die Mitglieder. Am Sonntag, 12. Juni, ist großer Familientag. Das Angebot mit Hüpfburg, Kinderschminken, Trettraktor-Parcours, Foodtrucks, Bierstand, Kaffee und Kuchen, Maschinen- und Produktausstellung, Oldtimer-Treffen und musikalischer Unterhaltung durch die Witthoh Musikanten und die Seniorenkapelle Wehingen verspricht einen erlebnisreichen Tag in Emmingen-Liptingen.