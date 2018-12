von Eva Maria Vaassen

Mit einer bewährten Masche ergaunerte ein 45-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz im Frühjahr 2016 rund 8000 Euro von sechs Frauen aus dem Südwesten. Er knüpfte über eine Singlebörse im Internet Kontakte und gab vor, nach einem schweren Schicksalsschlag wieder eine Beziehung zu suchen. Nach einigen Chats oder Telefonaten, bei denen er sich Kripobeamter ausgab, täuschte er eine Notlage vor und bat die Frauen darum, ihm Geld zu leihen. Jeder versprach er, das Geld zurück zu geben, keine von ihnen hat es je wieder gesehen.

Der einschlägig vorbestrafte Mann lebte zuletzt bei einem Verwandten im Hegau, bevor er für zwei Jahre in der Schweiz untertauchte. Auch dort soll er eine angebliche Lebensgefährtin um 90 000 Schweizer Franken erleichtert haben. Das Verfahren der Staatsanwaltschaft Zürich läuft derzeit noch. In Konstanz hat das Schöffengericht am Amtsgericht den unter Bewährung stehenden Maler und Lackierer jetzt wegen rund 20 Betrugstaten zu zwei Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt.

In manchen Fällen behauptete er, er brauche dringend Geld, weil er zu einem SEK-Einsatz nach Köln müsse, ihm aber sein Geldbeutel gestohlen worden sei. Ein anderes Mal erzählte er, er habe sich ausgesperrt und müsse nun einen teuren Schlüsseldienst bezahlen. Einer 48-Jährigen aus Wuppertal log er vor, er brauche eine schusssichere Weste für einen SEK-Einsatz, habe aber seinen Gelbeutel und die EC-Karte verloren.

Die Frau überwies ihm per Western Union in mehreren Raten 3500 Euro und verlor damit ihre Ersparnisse. Sie kannte den Mann nur von WhatsApp-Kontakten. Er habe ihr auch Fotos in Uniform geschickt, berichtete sie. "Er kam sehr sympathisch rüber", sagte sie. Nur mit zwei der geschädigten Frauen hatte er persönlichen Kontakt. "Er wollte das Geld immer schnell haben", berichtete eine 42-Jährige von der Schwäbischen Alb, die anlässlich eines Besuchs dem Angeklagten 340 Euro überließ.

Von ihrem damals 16-jährigen Sohn erbettelte er sich 200 Euro. Der inzwischen 19-Jährige berichtete, der Mann sei ihm sympathisch gewesen und er habe gehofft, dass seine geschiedene Mutter mit ihm wieder einen Partner bekommen werde. Ein weiteres Tatopfer hatte dem 45-Jährigen aufgrund seiner Lügen ihre EC-Karte mit Geheimzahl überlassen und dadurch mehr als 2000 Euro verloren.

Diese Tat beging der 45-Jährige, nachdem das Amtsgericht Singen ihn eine Woche zuvor wegen derselben Masche zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt hatte. Diese Mal hatte es eine Frau aus dem Hegau getroffen. Die Entschuldigungen des 45-Jährigen vor Gericht wirkten nicht überzeugend. Der Richter nannte sie "professionell". Auch Versprechungen, den Schaden wieder gut zu machen konnten nicht ernst genommen werden. Der Angeklagte hat 60 000 Euro Schulden. Er fand viele Gründe, die ihn zum notorischen Betrüger gemacht hätten: das Aufwachsen als Heimkind, den Tod einer langjährigen Lebensgefährtin vor zehn Jahren und seine Spielsucht.