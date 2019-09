Eine 45-jährige Frau wurde am Montag gegen 11 Uhr durch einen Verkehrsunfall in der Ekkehardstraße verletzt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. So schildert sie den Hergang des Unfalls: Aufgrund eines Autos, welches den Fahrstreifen wechselte, musste der 49-jährige Fahrer eines Linienbusses eine Vollbremsung durchführen. Die 45-Jährige, die in dem Bus stehend mitfuhr, stürzte bei der Gefahrenbremsung zu Boden und verletzte sich dabei im Schulterbereich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0.

