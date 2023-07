Stolz halten die Schüler ihre Zeugnisse in den Händen: Zwölf Realschüler und 29 Hauptschüler haben an der Beethoven-Gemeinschaftsschule in Singen ihren Abschluss geschafft und damit einen Meilenstein in ihrem Leben erreicht.

Da durfte auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt, wurden die Schüler bei einem gemeinsamen Fest von Schulleiter Oliver Schmoll entlassen. Die Schüler hätten ihre Feier vorbereitet und sich viel Mühe gegeben, sodass der Abend ein voller Erfolg wurde, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Folgende Schüler der Beethoven-Gemeinschaftsschule erhielten für besonders herausragende Leistungen Preise: Als Klassenbeste wurden Deniz Demir (10a), Lucas-Daniel Neculai (10a) und Nico Otranto (10a) ausgezeichnet.

Collin Hoffmann (9a) erhielt ein Lob für den Noten-Durchschnitt 1,5 sowie Fachpreise für Mathematik und Englisch. Winai Westphal (9b) erhielt den Fachpreis für seine Leistungen in Englisch. Der diesjährige Sozialpreis ging an Hania Fentazi (10a).