Singen 41 Autoren schreiben das neue "Singen Jahrbuch"

Kirchliches Leben ist in der 52. Auflage diesmal ein Schwerpunkt des Singener Jahrbuchs. Die Kirche solle ruhig mutiger werden, Dinge wie die Vesperkirche zeigten, dass es sich lohne, Neues zu wagen, heißt es darin. Auch Schüler schreiben über ihre Stadt.

Das neue Singener Jahrbuch ist da. 41 Autoren haben den 52. Jahrgang des Buches mit Leben und Geschichte der Hohentwielstadt gefüllt. Bei der Buchtaufe in der Lutherkirche stand ein Talk über das kirchliche Leben – ein Schwerpunkt der neuen Ausgabe – im Mittelpunkt.

"Das Jahrbuch genießt in unserer Stadt eine hohe Wertschätzung", sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler zur Begrüßung. Es sei nach wie vor kein Problem, Autoren zu finden, die einen Beitrag schreiben möchten. "Wir wollen, dass die Geschichten von Bürgern für die Bürger geschrieben werden", so Häusler.

Stadtarchiv als Impulsgeber

"Die kontinuierliche Arbeit am Jahrbuch begleitet uns das ganze Jahr über", sagte Stadtarchivarin Britta Panzer. Als Stadtarchiv sei man Ansprechpartner wie auch Impulsgeber und die Jahrbuchtaufe sei immer ein Höhepunkt im Jahr. Mit den drei Autoren Andrea Fink (Pfarrerin der Luthergemeinde), Jörg Lichtenberg (Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Singen) und Fritz Möhrle (Mitglied im Kirchenvorstand der Altkatholischen Kirche, in Vertretung des Autors Roland Jägle) sprach Britta Panzer über den Themenschwerpunkt "Kirchliches Leben". In den drei Beiträgen geht es um 500 Jahre Reformation und das Lutherjahr im Zeichen der Ökumene, um das 130-jährige Bestehen der Kolpingsfamilie und um das 100. Jubiläum des Kaufs der Altkatholischen Kirche St. Thomas.

Keine Scheu vor Gottesdiensten mit Eventcharakter

Muss Kirche heutzutage zum "Eventbetrieb" werden? Das wollte Britta Panzer wissen. Alle drei Vertreter der Kirchen sind sich einig, dass dies nicht sein muss. "Aber wir brauchen verschiedene Formen von Kirche. Dazu gehören auch Gottesdienste mit Eventcharakter oder Veranstaltungen wie bei der Museumsnacht", so Andrea Fink. Wichtig sei, dass Kirche an die Orte geht, wo Menschen sind. "Auch mit den neuen Medien erreichen wir heute auch ältere Bürger", sprach Jörg Lichtenberg einen weiteren Aspekt an. Die Menschen würden nicht nur im Gottesdienst Ansprache erwarten, sondern auch danach, so die Erfahrung von Fritz Möhrle. Auf jeden Fall sei Kirche auch ein Gegenmodell zur Vereinsamung.

Kirche soll mutiger werden

Genau aus diesem Grund war vor zwei Jahren die Vesperkirche ins Leben gerufen worden. In jedem Fall müsse Kirche heutzutage mutiger werden, was ja bereits bei der Arbeit mit Flüchtlingen praktiziert werde. "Man erinnere sich an Martin Luther. Er hat schon damals sein Leben riskiert, weil er mutig war", so Andrea Fink.

Was junge Leute über ihr Singen denken

Zum 2. Mal sind in dieser Ausgabe auch wieder junge Autoren dabei, die ihre Sichtweise auf die Stadt darstellen. So haben sich die Schüler Jan Reuter, Miriam Gschlecht und Oliver Brokop mal Gedanken über ihre Lieblingsplätze in Singen gemacht. Die Schülerinnen Julia Kellermann und Alexa Stefaniak beschreiben in ihrem kleinen Beitrag, was ihnen an Singen gefällt.

Wie immer enthält das Jahrbuch die ausführliche Chronik, die seit 1967 fester Bestandteil ist. Britta Panzer, Jolanta Dusilo und Jennifer Bach haben die Fakten für das Jahr 2017 zusammengestellt. Bei den Nachrufen gibt es eine Rückschau auf das Leben von Emmi Kraus, Boleslav Kvapil, Siegfried Möbius, Erwin Buchegger und Hans-Jürgen Krüger.