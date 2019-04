Singen vor 1 Stunde

38-Jähriger soll Ex-Freundin geschlagen haben

Ein Mann steht laut Polizei im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr seine Ex-Freundin in der Theodor-Hanloser-Straße geschlagen und am Sonntagabend in der Alpenstraße einem 48-Jährigen einen Kopfstoß versetzt zu haben.