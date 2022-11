Mülltonnen und abgestellte Gegenstände sind am Freitagnachmittag an der Buchbergstraße in Friedingen in Flammen aufgegangen. Dadurch, dass der Brandort direkt an der Außenwand einer Garage war, drohte der Brand auf das Gebäude überzugreifen, wie Mario Dutzi als Kommandant der Singener Feuerwehr mitteilt. Die Abteilungen Stadt, Friedingen und Beuren an der Aach sind gegen 16 Uhr mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ausgerückt, um den Brand zu löschen und Schlimmeres zu verhindern.

Erste Löschversuche des Anwohners hätten bereits Wirkung gezeigt, wie Dutzi erläutert, daher sei die Feuerwehr besonders mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt gewesen und habe die Außenwand gekühlt. „Mit Wärmebildkameras wurde insbesondere das Dach der Garage, unter anderem auch unter Zuhilfenahme der Drehleiter, auf eventuelle Glutnester überprüft“, so Dutzi. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz am Sonntag auf Nachfrage erklärt, sei die Brandursache noch ungeklärt.