von SK

Ein 34-Jähriger wurde am Hauptbahnhof aus einer Gaststätte verwiesen, weil er sich vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung aggressiv zeigte. Zudem soll es dort laut Polizei im Umfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Selbst gegenüber dem Rettungsdienst verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, sodass eine Versorgung seitens der Besatzung nicht möglich war. Als die Beamten des Polizeireviers Singen vor Ort eintrafen, musste der alkoholisierte Mann durch einen Passanten gestützt werden. Auch in Anwesenheit der Polizei verhielt sich der Mann nicht kooperativ und musste in Gewahrsam genommen werden. Hierbei widersetzte er sich nach der Schilderung der Polizei mit massiven Kraftanstrengungen. In der Folge konnte der Mann mittels Handschließen geschlossen und zum Polizeirevier verbracht werden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Es folgt eine Strafanzeige.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein