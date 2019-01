von SK

Gegen 18 Uhr erschien der Mann erneut an der Wohnung der Frau, die darauf die Polizei informierte. Da der 33-Jährige bereits mehrfach in ähnlicher Art in Erscheinung getreten war, wurde er zur Verhinderung weiterer Vorfälle zur Wache gebracht und in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei berichtet, wird gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt.