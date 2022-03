von Sabine Tesche

Die Anteilnahme ist groß, das Gefühl der Ohnmacht ebenso. Angesichts des russischen Angriffskreiges auf die Ukraine kommen auch im Hegau die Menschen im Gedenken an die Opfer der leidvollen Auseinandersetzung zusammen.

Am Sonntag fanden sich rund 300 Menschen rund um den Hauser-Brunnen in Singen ein, um auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirche (ACK) in Singen für die Menschen in der Ukraine zu beten und auch um dem schreckliche Geschehen und diesem sinnlosen Krieg nicht hilflos gegenüber zu stehen, sondern aktiv zu werden. Die Aktion soll aber auch dem ukrainische Volk zeigen und deutlich machen, was die Menschen in Deutschland denken. „Wir beten für euch, deshalb ist es wichtig, dass die Friedensgebete mitten in der Stadt am Hauser-Brunnen durchgeführt werden“, erklärt die evangelische Pfarrerin Andrea Fink-Fauser als ACK-Vorsitzende in Absprache mit ihrem katholischen Kollegen Berhard Knobelspieß und Reiner de Vries von der Friedenskirche für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Singen.

Wie wichtig das auch besonders für die Menschen der Singener Partnerstadt Kobeljaki ist, hat die Partnerschaftsbeauftragte Carmen Scheide aus einem Brief verlesen, den sie von Ihrer Freundin Vera aus der Ukraine erhalten hat: Es sei eine extrem angespannte Situation, der Krieg werde immer bedrohlicher und es kommen immer mehr Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in der noch einige Kilometer von der Frontlinie entfernten Parnerstadt Kobeljaki an.

Scheides ukrainische Gesprächspartnerin Vera bedankt sich mit ihrer Botschaft aber auch schriftlich für die Unterstützung der Stadt Singen und deren Bürger für die Menschen im ukrainischen Kobeljaki.

Der Singener OB Bernd Häusler bekräftigte noch einmal, dass alle Spenden 100-prozentig Kobeljaki zu Gute kommen werden. Allerdings sei es im Moment noch zu gefährlich für Direktlieferungen, schließlich muss von Polen aus noch 1000 Kilometer ins Landesinnere der Ukraine gefahren werden. Überdies betonte Singens OB einmal mehr, dass es Putins Krieg gegen die Ukraine sei und nicht der Krieg der Russen und wünschte sich deshalb auch ein friedliches Miteinander in Singen.

