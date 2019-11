Wie die Polizei berichtet, sei der 27-Jährige war in dem Geschäft beim Einkaufen, als er von einem ihm flüchtig bekannten Mann angesprochen wurde und verbal provoziert wurde. Einer damit verbundenen Aufforderung, mit vor das Geschäft zu kommen, leistete der junge Mann zunächst keine Folge. Er beendete seinen Einkauf und wurde auf dem Weg zu seinem Auto abermals von dem Unbekannten angesprochen und unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte wehrte sich und nahm den Unbekannten in den Schwitzkasten. Ein Zeuge kam hinzu und trennte die beiden Kontrahenten, woraufhin der 27-Jährige auf den Boden stürzte. Der Unbekannte trat daraufhin noch mehrfach auf den am Boden Liegenden ein. Im Anschluss flüchtete der Beschuldigte zu Fuß. Durch den Angriff wurde der 27-Jährige so schwer verletzt, dass er Hilfe in Anspruch nehmen musste, wie die Polizei schildert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, Telefon-Nummer (07731) 888-0.