von SK

Ein 27-Jähriger soll am Samstag gegen 2.45 Uhr vor einem Gebäude in der Mozartstraße so heftig randaliert haben, dass er laut Polizei in Gewahrsam genommen werden musste.

Zeugen alarmierten die Ordnungshüter, weil der mit rund 2,2 Promille stark alkoholisierte Mann gegen Türen und Fenster geschlagen habe. Auch gegenüber den Polizeibeamten sei er so aggressiv gewesen und, dass er überwältigt und gefesselt werden musste.

Eine blutende Schnittverletzung, die er sich durch das Einschlagen der Glasfüllung einer Eingangstür zugezogen hatte, musste im Krankenhaus versorgt werden. Anschließend wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Ihn erwarten nun eine Gebührenrechnung für die Übernachtung, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, da Beamte bei seiner Durchsuchung ein verbotenes Springmesser entdeckten.