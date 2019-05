von SK

Die Polizei Zeugen zu einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr, die vor einem Imbiss an der Ecke Otto-Hahn- / Werner-von-Siemens-Straße stattgefunden hat. Aus bislang unbekanntem Grund wurde ein 26-jähriger laut Polizei von mehreren Personen tätlich attackiert, woraufhin dieser vermutlich zu Boden ging und mit dem Hinterkopf aufprallte. Vom Rettungsdienst wurde der junge Mann zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0.