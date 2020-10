Der Druck auf den Singener Wohnungsmarkt ist hoch. So hoch, wie wohl noch nie. „Wir spüren diesen Druck“, bestätigt Thomas Feneberg, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO), im Vorfeld der 107. Generalversammlung. Diese fand in diesem Jahr Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Umstand, der Feneberg ein wenig die Laune trübte, denn die Oberzellerhau kann auf eine erfolgreiche Bilanz zurückblicken. „Wir hatten wieder ein sehr gutes Jahr 2019“, fasst der BGO-Geschäftsführer zusammen.

Ein Rieseninvestition von 65 Millionen Euro

Laut Thomas Feneberg sei und bleibe das unangefochtene Kerngeschäft der Oberzellerhau die Vermietung, die Verwaltung und die Pflege des eigenen Wohnungsbestandes sowie dessen fortlaufende Modernisierung und Instandhaltung. Seiner Einschätzung nach belaufe sich die Anzahl an Mietwohnungen der Oberzellerhau in Singen und der unmittelbaren Umgebung auf rund 1400 Wohneinheiten. Und diese Zahl werde sich schon sehr bald erhöhen. „Der Bereich Neubautätigkeit hat in den letzten Jahren einen sehr großen Stellenwert erfahren“, so Feneberg weiter.

Nicht zwei, sondern drei Bauvorhaben plant Thomas Feneberg geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft Oberzellerhau. Bild: Sabine Tesche

Er nennt drei Beispiele hierfür: die Bauvorhaben im Bereich der ehemaligen Kunsthalle, den Neubau entlang der Karl-Schneider-Straße und das Vorhaben in der Wehrdstraße. Gemeinsam mit den 38 Wohnungen aus den Gebäuden der BGO im Oberzellerhau 25 bis 31, die einer energetischen Großsanierung unterzogen wurden, beläuft sich das Investitionsvolumen auf über 65 Millionen Euro. „Das ist ein Rieseninvest“, betont Feneberg. Dort, wo die BGO Chancen sehe, den Druck vom Markt zu nehmen, werden diese laut Feneberg beim Schopfe gepackt.

Die drei großen Bauvorhaben

Durch die Bauvorhaben auf dem ehemaligen Kunsthallenareal, in der Wehrdstraße und in der Karl-Schneider-Straße werden nach Einschätzung von Thomas Feneberg 250 neue Wohnungen auf den Singener Markt gespült. 84 Wohneinheiten im Bereich der alten Kunsthalle, 71 Wohnungen entlang der Karl-Schneider-Straße und noch einmal rund 100 in der Wehrdstraße. „Singen hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität gewonnen“, begründet Feneberg die hohen Investitionen. Im Bereich der ehemaligen Kunsthalle seien vier Häuser bereits bewohnt. Die restlichen sollen laut Feneberg zu Beginn des zweiten Quartals 2021 bezugsfertig sein.

Rund 100 Wohnungen in der Wehrdstraße

Das neuste Projekt der BGO ist in der Wehrdstraße bei der Maggi. Zwei große Baukörper sollen dort entstehen. Ein Lebensmittelmarkt wird im Erdgeschoss geplant, zudem zwei Tiefgaragen und eine Hochgarage. Die rund 100 Mietwohnungen sollen sich über der Hochgarage befinden. Der Baubeginn soll Anfang 2021 erfolgen. „Die ersten Gespräche zu den entsprechenden Gewerken laufen bereits. Wir warten jetzt auf die Baugenehmigung“, so Feneberg. Er rechne bei optimalen Bauverlauf mit einer Fertigstellung Ende 2023/Anfang 2024.

Mit dem Bau des Lebensmittelmarktes einher gehe laut Feneberg auch die Sanierung der Wehrdstraße. „Dieses Projekt kann den Wohnungsmarkt in Singen zu einer Entspannung verhelfen“, betont der BGO-Geschäftsführer.

Mit Blick auf die Parksituation in der Wehrdstraße erläutert Feneberg, dass die Parkplätze für Kunden des Lebensmittelmarktes und Bewohner der Wohnungen räumlich voneinander getrennt werden sollen. So befinden sich die Parkplätze der Bewohner dann in der Hochgarage, während Kunden des Marktes in den zwei Tiefgaragen ihre Stellplätze finden werden. „Kunden und Bewohner sollten möglichst nicht aufeinander treffen“, erläutert Feneberg im Gespräch weiter.

Die Warteliste ist lang

Wie hoch der Druck auf dem Singener Wohnungsmarkt tatsächlich ist, wird mitunter auch dadurch deutlich, wenn Thomas Feneberg von der aktuellen Warteliste der Baugenossenschaft Oberzellerhau spricht: Darauf befinden sich laut seiner Aussage rund 500 Mitglieder der BGO. Ein Grund hierfür sieht er in den noch immer günstigen Mietpreisen der Oberzellerhau. Im Neubau sollen sich die Mietpreise pro Quadratmeter bei unter zehn Euro befinden, so Feneberg.

Eine durchschnittliche Wartezeit sei indes nicht zu benennen. Dies hänge auch an einer unterschiedlichen Priorisierung der Anfragensteller. Ein Beispiel: Ein gesundheitlich bedingter Umzug sei laut Feneberg höher zu bewerten als ein freiwilliger.

Ein Umzug steht auch der BGO bevor: Da die Räumlichkeiten am Standort im Oberzellerhau 2 zu klein werden, wird die BGO schon Bald in die Karl-Schneider-Straße umziehen.