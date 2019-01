Grund zu feiern hat die Interessengemeinschaft (IG) Singen Süd: Genau 25 Jahre ist es her, dass sich die Unternehmer der Singener Südstadt zur Interessengemeinschaft als Gegenpol zum starken Innenstadthandel zusammen gefunden haben. Aus der Idee, dem Singener Süden ein Sprachrohr zu geben, wurde 1994 die Interessengemeinschaft Singen Süd gegründet.

Kaum gegründet, entstand die Idee, alle zwei Jahre eine Leistungsschau mit verkaufsoffenem Sonntag zu organisieren. Das anstehende Jubiläum soll zur diesjährigen Leistungsschau der IG Süd am 4. und 5. Mai groß gefeiert werden – und mit an Bord ist natürlich auch der Innenstadthandel. Nicht nur am Samstag, auch am Sonntag haben die Geschäfte in der ganzen Stadt geöffnet – von 13-18 Uhr.

Längst haben sich die die Unternehmer dies und jenseits der Bahnlinie zusammengerauft und gestalten die Werbeaktionen gemeinsam. "Es ist eine Freude, dass der Süden und die City an einem Strang ziehen", lobt Gerd Springe als Chef des Standortmarketingvereins Singen aktiv die Initiative. Einmal mehr begleitet der City-Ring die Leistungsschau mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der ganzen Stadt. Von Nord bis Süd und Ost bis West öffne dies Kunden über fünf Kilometer Schaufensterfläche an einem Wochenende – so Springe.

Singens zweites Streetfood-Festival soll zur IG-Süd-Leistungsschau am 4. und 5. Mai stattfinden. | Bild: SK-Archiv

Gemeinsam stark, das ist die Losung der Interessengemeinschaft– auch im Jubiläumsjahr. Dazu haben sich die Macher der IG Süd einiges ausgedacht: Beim Autohaus Bach steigt das traditionelle Frühlingsfest mit großem Familienprogramm, die Bimmelbahn bringt Besucher zuverlässig zu den wichtigen Standorten, das Rooming-in-Konzept öffnet erneut interessierten Unternehmern die Möglichkeit, sich im kleinen Rahmen bei einem großen Partner zu präsentieren und schließlich haben Besucher die Chance abzuheben – mit einer großen Helikopter-Aktion soll das Jubiläum gekrönt werden. Ziel sei eine Verlosung, bei der die Gewinner mit dem Hubschrauber zu Hause abgeholt werden, um die Leistungsschau mit einem Einkaufsgutschein genießen.

Doch die Leistungsschau lebt nicht nur von den Machern, sondern ganz besonders auch von den Mitmachern. Bis zu 70 Teilnehmer waren in den vergangenen Jahren dabei. Zur zwölften Auflage der Leistungsschau rechnet IG-Süd-Chef Dirk Oehle ebenso mit vielen Unternehmen, die ihre Kompetenz dem großen Publikum präsentieren wollen. Insbesondere dem Singener Handwerk soll eine attraktive Plattform geboten werden. Werner Gohl sei als Präsident der Handwerkerrunde Ansprechpartner für Interessierte.

Ganze Stadt macht mit

Das große Ziel sei einmal mehr, Menschen in die Stadt zu locken und bestehende Kunden an den Standort zu binden. "Die Handelszentralitätszahl von 200 macht die Kraft der Stadt deutlich", betonte Springe bei der Vorstellung der Leistungsschaupläne vor den Mitmachern in den Räumen der Volksbank. Diese Chancen gelte es auszunutzen und neue Kunden zu begeistern, "Wir wollen Menschen nach Singen bringen", erklärte Oehle.

Noch sei Etliches vorzubereiten, betonte Vorstandsmitglied Roland Cron. Er ist damit beschäftigt, die Route der Bimmelbahn auszuarbeiten, die regelmäßig vom Bach-Kreisel Richtung FX Ruch und zum Ford-Autohaus pendeln soll. Dieses Angebot sei zwar nicht billig, werde aber von den Besuchern angenommen, so Oehle. Darüber hinaus werde aktuell am Rahmenprogramm gearbeitet und den Standorten gefeilt. Die Eröffnung wird traditionell am Freitag, 3. Mai, um 11 Uhr im VW-Zentrum Singen gefeiert, am Samstag, 4. Mai, sind die Geschäfte von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 5. Mai, in der gesamten Stadt von 13

bis 18 Uhr.