Wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung hat sich laut Polizei ein 35-Jähriger zu verantworten, der am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der Tatverdächtige war zuvor in einer Diskothek in der Georg-Fischer-Straße aus bislang unbekannten Gründen mit einem 49-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf er seinem Kontrahenten ein Glas auf den Kopf schlug. Dieser musste deshalb mit einer Platzwunde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Da die Freundin des 35-Jährigen bei der Rangelei ebenfalls verletzt worden war, stieg der Alkoholisierte ins Auto und folgte dem Rettungswagen zum Krankenhaus. Allerdings ist der 35-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand obendrein unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe.