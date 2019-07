Schwere Verletzungen hat am Samstag gegen 16 Uhr ein 24-jähriger Mann bei Arbeiten in einer Firma im Singener Industriegebiet erlitten. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann habe versucht, ein in einer Presse befindliches Metallstück zu versetzen, als die Presse sich bewegte und seine Hand einklemmt habe. Nach der notärztlichen Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.