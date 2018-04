Singen 22-Jährige Frau wird in Singener Kaufhaus auf frischer Tat ertappt

22-Jährige Frau wird in Singener Kaufhaus auf frischer Tat ertappt

Ein Mitarbeiter kann den Ladendiebstahl verhindern

Waren im Wert von rund 330 Euro hat am Mittwochvormittag um 11.45 Uhr eine 22-jährige Frau in ihrer mitgebrachten Tasche verstaut und anschließend versucht das Warenhaus in der Bahnhofstraße ohne zu bezahlen zu verlassen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie jedoch von einem Mitarbeiter dabei beobachtet. Er konnte die junge Frau aufhalten und der Polizei übergeben. Die Beamten fanden bei ihrer Durchsuchung weitere sechs neuwertige Schuhpaare aus anderen Geschäften. Ob sie ebenfalls gestohlen wurden, wird derzeit abgeklärt.