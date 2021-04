Über eine Impfsonderlieferung und das Verabreichen des Impfstoffs an 218 Singener Senioren berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Bescheid für die Sonderlieferung sei am Dienstag vergangener Woche eingegangen, ab Mittwoch telefonierte das Seniorenbüro mit den impfwilligen Senioren und am Samstag konnten zusätzlich 218 Singener schon mit dem Biontech-Vakzin im Kreisimpfzentrum geimpft werden.

Singen Das Kreisimpfzentrum könnte bis September in der Stadthalle bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Angerufen wurden alle über 80-Jährigen aus Singen, die sich beim Seniorenbüro gemeldet hatten, nachdem sie die Stadt in der letzten Woche noch einmal angeschrieben hatte. Aber auch all jene, die schon zuvor mit dem Seniorenbüro Kontakt aufgenommen, aber bislang noch keinen Impftermin erhalten hatten.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Vier der Über-80-Jährigen konnten telefonisch nicht erreicht werden, bedauert die Stadtverwaltung. Dank der Sonderlieferung, für die sich das Landratsamt und die Stadt Singen stark gemacht hatten, konnten auch Lebenspartner von Über-80-Jährigen sowie Senioren unter 80 Jahren geimpft werden. Die Stadt Singen geht – wie es in der Pressemitteilung heißt – davon aus, dass der Großteil der impfwilligen Über-80-Jährigen inzwischen einen Impftermin erhalten hat, wird sich aber, wo dies noch nicht der Fall ist und soweit es möglich ist, in Absprache mit dem Landratsamt dafür einsetzen, ein Impfangebot zu unterbreiten.