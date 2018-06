von SK

Die Polizei wurde in einer Gaststätte in der Georg-Fischer-Straße zunächst wegen Streitigkeiten gerufen. Bei den Abklärungen hierzu kam es zu lautstarkem Geschrei im Kassenbereich. Ein 21-jähriger Mann war laut Polizei höchst aggressiv und ging hierbei mit erhobener Faust auf eine Personengruppe zu. Er musste durch die Polizei abgehalten werden. Nur durch anwesende Gäste und Sicherheitspersonal konnte der Mann zurückgehalten werden, als er auf einen der eingesetzten Beamten losging. Nachdem der Aggressor nur unter Schwierigkeiten in Gewahrsam genommen werden konnte, wurde dieser zum Polizeirevier Singen verbracht. Durch die Widerstandshandlung wurde ein Beamter leicht verletzt. Es folgt eine Strafanzeige.

