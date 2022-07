Für Autofahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer in Singen steht eine Großbaustelle in Singen bevor: Die Hohenkrähenstraße, eine der Hauptzufahrten aus der Stadt zur Autobahn 81, soll in den Jahren 2023 und 2024 saniert werden – und zwar von der Friedenslinde-Kreuzung bis zum nördlichen Ortsausgang von Singen, wie Ekkehard Sigg, Leiter der Abteilung Straßenbau bei der Stadtverwaltung, erklärt.

Bauarbeiten in mehreren Abschnitten

Die Straße inklusive der Gehwege werde komplett neu gebaut, so Sigg. Die Arbeiten sollen in mehreren Abschnitten und mit jeweils einseitiger Sperrung erledigt werden. Derzeit sei die Stadtverwaltung mit der Planung der Sanierung beschäftigt. Vor allem die Anlieger sollen ihre Häuser möglichst durchgängig erreichen können.

Singen 40 Jahre als Parkplatz sind genug: Hier soll ein Gebäude mit 31 Wohnungen entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Und damit diese Sanierung reibungslos klappt, beginnt die Stadt schon jetzt mit vorbereitenden Bauarbeiten. Konkret wird die Alemannenstraße saniert, und zwar auf ihrem westlichen Abschnitt zwischen Hauptstraße und Erzbergerstraße. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt hat dem Bauvorhaben in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

Soll in den Jahren 2023 und 2024 saniert werden: Die Hohenkrähenstraße ist eine der Hauptverkehrsachsen von Autobahn zur Singener Innenstadt. Jetzt wird die Sanierung vorbereitet. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Sigg sagte in der Ausschusssitzung, die Sanierung der Alemannenstraße müsse jetzt sein, bevor es an die Hohenkrähenstraße geht: „Damit die Straße nicht in die Knie geht, wenn die Umleitung darüber verläuft.“

Konkret vorgesehen sei, dass der Verkehr auf der Hohenkrähenstraße während der Sanierung einspurig weiter fließen kann, sagt Sigg auf Anfrage. Für die jeweils andere Fahrtrichtung braucht es die Umleitung, die über Alemannen-, Erzberger-, Anton-Bruckner-, Remishof- und Bruderhofstraße führt.

Neuaufbau und Frostschutzschicht sind dringend notwendig

Laut der Sitzungsvorlage ist die Alemannenstraße in diesem Abschnitt in einem schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Der Aufbau der Straße entspreche nicht dem Stand der Technik, heißt es darin weiter, was an den Schäden zu erkennen sei.

Daher sei ein Neuaufbau inklusive der Frostschutzschicht notwendig. Für den Autoverkehr werde die Alemannenstraße dann komplett gesperrt, erklärt Ekkehard Sigg. Fußgänger können auf einer Seite laufen und Radfahrer müssten ihre Gefährte schieben.

Singen Für mehr Grün in der Stadt können Singener jetzt finanzielle Unterstützung bekommen Das könnte Sie auch interessieren

Die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr nach der Sommerpause bis Mitte Dezember stattfinden, erklärte Sigg dem Gremium. Oberbürgermeister Bernd Häusler schränkte jedoch ein: „Wenn wir einen Bauunternehmer finden.“ Während der Arbeiten sollen auch die Fußgängerüberwege barrierefrei gemacht werden, sagte Sigg. Im städtischen Haushalt stehen laut Sitzungsvorlage 274.000 Euro für die Sanierung der Alemannenstraße bereit.