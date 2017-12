Aach 2017 war ein ereignisreiches Jahr in Aach

Die Bürgermeisterwahl und der sich anschließende Stabwechsel im Rathaus waren das zentrale Thema in der Gemeinde. Für das neue Jahr sind viele Vorhaben in Planung, insbesondere die Neugestaltung der Ortsmitte.

Kaum wahrzunehmen war in den vergangenen Wochen und Monaten das kommunale Geschäft in der Stadt Aach. Der Chefwechsel im Rathaus bestimmte die zweite Jahreshälfte 2017. Die Aacher wählten im September Manfred Ossola mit einem überwältigenden Ergebnis von 97,4 Prozent aller Wählerstimmen zu ihrem neuen Bürgermeister. Severin Graf hatte nach 16 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert. Wahl, Verabschiedung, Amtseinführung: Es waren die herausragenden Ereignisse.

Es ist noch nicht lange her seit der Vereidigung und Verpflichtung von Manfred Ossola. Der Wechsel im Büro des Rathauschefs ist den Aachern noch gut im Gedächtnis. Mit einem über vierstündigen Festakt war Severin Graf verabschiedet worden. Fast nahtlos ging es in der Stadtverwaltung weiter. Schnell gingen Ossola und seine Mitarbeiter zur Tagesordnung über. Mit den Worten "Ich bin stolz darauf, Bürgermeister von Aach sein zu dürfen" stürzte sich der neue Mann an der Verwaltungsspitze schon am Tag darauf in die Arbeit.

Etwas überraschend war im März die Mitteilung von Graf gekommen, dass er nicht mehr kandieren werde. Bis zu seinem letzten Tag erledigte er aber gewohnt zuverlässig seine Geschäfte. Bis zur Verabschiedung waren noch einige Aufgaben zu bewältigen. Auch 2017 gab es in Aach einiges zu tun. Im Mittelpunkt der Beratungen stand immer wieder die Neugestaltung der Ortsmitte. Im Sommer legte das Überlinger Büro Planstatt Senner dem Gemeinderat die ersten konkreten Pläne und die Kostenkalkulation vor. Die Rede war von zwei bis 2,2 Millionen Euro für die komplette Maßnahme. Ziel sei es laut Planer, rund 50 Prozent über Zuschüsse zu finanzieren.

Die Stadt braucht dringend neues Bauland. Die Verwaltung brachte die Erschließungsplanung für die Erweiterung des Baugebiets Längenberg Ost als dritten Bauabschnitt auf den Weg. Hier sollen 50 neue Bauplätze entstehen. Für die weitere Planung und Bauausführung beauftragte der Gemeinderat vor wenigen Wochen einen Erschließungsträger. Für die beiden ersten Bauabschnitte wurde die Erschließung – bis auf den Feinschliff – fertiggestellt.

Für neuen Diskussionsstoff sorgte der geplante Bau des Pflegheims an der Längenbergstraße. Das Evangelische Stift Freiburg als Investor und zukünftiger Betreiber hatte die Pläne neu überarbeitet. Statt der geplanten 30 sollen nun doch 45 Pflegeplätze entstehen. Ungeduldig warten die Aacher Bewohner und der Gemeinderat schon auf den Baubeginn, der sich durch die Überarbeitung der Pläne bis ins Frühjahr 2018 verschiebt. Vorgesehen war er für den Sommer dieses Jahres.

Für 800 000 Euro wurde der nördliche Teil der Ettenbergstraße mit dem Knoten Langensteiner Straße/Längerbergstraße saniert. 300 000 Euro erhält die Stadt an Zuschuss.

Auch 217 gab es wieder Gründe zum Feiern: Die Freunde der Aachhöhle begingen ihr 20-Jähriges. Und die Turmhexen veranstalteten zu ihrem Elfjährigen ein großes Spektakel.

Das ist für 2018 geplant

Ortsmitte : Die Neugestaltung der Ortsmitte beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat auch 2018. Kernpunkte der Planung sind der Bereich beim Rathaus, der Mühlenplatz und der ehemalige Volksbank-Parkplatz. Die Maßnahme geht in die Genehmigungsplanung. Vorgesehen ist als erste bauliche Maßnahme der Abriss des Hauses beim ehemaligen Volksbank-Parkplatz.

Brücke : Fußgänger sollen künftig auf direktem Weg von der Singener Straße zur Hegaustraße und ins Baugebiet Ösch gelangen. Geplant ist hinter dem Netto-Markt eine Brücke über die Aach.

Bauland : Neues Gelände für Häuslebauer anzubieten, bleibt weiterhin ein großes Anliegen. Die Erschließung der Erweiterung des Baugebiets Längenberg Ost beim Sportplatz bleibt Thema. Im Herbst sollen die Erschließungsarbeiten für 50 weitere Bauplätze beginnen. Manfred Ossola: "Noch 2018, spätestens aber 2019 wollen wir neue Bauplätze anbieten."

Straßen: Aufwendige Straßensanierungen stehen 2018 nicht an. Im Haushalt für das kommende Jahr wird lediglich Geld für Ausbesserungen, im Höchstfall für einen Belagsaustausch bereitgestellt.

