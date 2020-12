Ein Verkehrsunfall mit wirtschaftlichem Totalschaden von über 20.000 Euro ereignete sich am späten Montagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung Georg-Fischer-Straße / Landesstraße 223 in Singen. Ein 66-jähriger Passat-Fahrer bog aus Richtung Überlingen am Ried kommend nach links in die Georg-Fischer-Straße ein. Dabei übersah er laut Schilderung der Polizei in ihrer Pressemitteilung einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Fiat Punto einer 33-jährigen Frau. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde niemand verletzt.