von SK

Nachdem es laut Polizei bereits auf der Tanzfläche einer Singener Diskothek zu Streitigkeiten zwischen zwei 20-jährigen Frauen gekommen war, gerieten die beiden am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Otto-Hahn-Straße derart aneinander, dass eine mit einer Cola-Flasche zugeschlagen und dabei ihre Kontrahentin am Kopf getroffen haben soll. Die Ermittlungen zum Hergang der Auseinandersetzung dauern an.

