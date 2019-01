Wir erinnern uns an Silvester, als sei es gestern gewesen. Noch schnell den Sekt aus dem Kühlschrank holen, Wunderkerzen raussuchen und schon starten wir ins neue Jahr. Dabei haben wir traditionell nicht nur ein gutes Gefühl und womöglich einen leichten Kopfschmerz mit ins nächste Jahr genommen, sondern auch gute Vorsätze. Sport, gesunde Ernährung, mehr lesen, machen, reisen – man kennt das. Und wenn wir ehrlich sind, nehmen wir uns viele dieser Dinge nicht zum ersten Mal vor. Der ein oder andere kompensiert das mit einer reduzierten Liste ehrlicher Vorsätze: Statt des ambitionierten Sportprogramms reicht es, einmal die Woche ins Volleyball zu gehen, und statt der eisernen Diät ist es realistischer, sich nur noch ein Stück Schokolade pro Tag zu gönnen.

Profis gestalten eine Liste mit 20 Dingen, die sie vor 2020 erledigt haben wollen. Kleine Dinge, die sich nicht zum Ungetüm aufbauen. Doch wie steht es jetzt um die guten Vorsätze? Denn Silvester ist schon wieder 30 Tage her. Nun glänzt derjenige, der sich machbare Vorsätze gesetzt hat. Konzert gebucht, Festivalkarte bestellt, die ersten Urlaubspläne gemacht. So schnell sind die ersten Vorsätze umgesetzt. Und jetzt her mit dem Salat!