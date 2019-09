Gymnasiasten haben mit 13 Schuljahren die längste Zeit in der regulären Schule verbracht und sind froh, diese Zeit hinter sich zu haben. Bea Gabele aus Singen ließ sich nach ihrer 13-jährigen Schulzeit als Elternbeirätin und Vorsitzende des Elternbeirates aller Singener Schulen nochmals auf das Thema Schule ein. Zählt man die Kindergartenjahre ihrer beiden Söhne dazu, war sie bis Ende 2018 stolze 19 Jahre lang Elternbeirätin.

„Ich habe das gerne gemacht“, sagt Bea Gabele, das hänge wohl auch mit ihrem Beruf zusammen. Als Diplom Sozialpädagogin leitete sie bis zur Geburt ihres ersten Sohnes die Beratungsstelle Sozialer Dienst der Caritas in Stockach. Ihr Plan war, nach der Schwangerschaft und einem halben Jahr Elternzeit dort wieder halbtags einzusteigen. Im Vorfeld war schon alles organisiert, aber es kam anders. Bei der Geburt traten schwerwiegende Komplikationen auf, die eine Querschnittslähmung zur Folge hatten. „Meine Perspektive damals war, nie mehr laufen zu können“, blickt Bea Gabele heute aber dankbar zurück, denn das Schicksal habe es anders vorgesehen. Aber nicht ohne ihr Zutun, denn es folgten Jahre harten Trainings. „Dazu gehört schon eiserner Wille“, denkt sie zurück an die ersten zwei Jahre mit täglich bis zu fünf Stunden Physiotherapie. „Ich wollte einfach, dass meine Füße mich wieder tragen“, habe sie mit einer Portion Glück und großer Unterstützung ihres Mannes wieder laufen gelernt. Noch heute nach 20 Jahren stehen für sie wöchentlich zwei bis drei Physiotherapien auf dem Plan.

Etwas zurückgeben

Bea Gabele ist dankbar, dass die Geburt für ihren Sohn damals gut verlaufen ist und wollte etwas zurückgeben. „Meine soziale Ader lag aber brach“, denkt sie an die ersten Jahre mit heftigen Schmerzen zurück. Ihre berufliche Tätigkeit wieder aufzunehmen sei gar nicht möglich gewesen, eins stand für sie jedoch fest: „Ich wollte mich sinnvoll engagieren, aber ohne an feste Arbeitszeiten gebunden zu sein.“ Mit der Kindergartenzeit ihres Sohnes Marius begann ihr Engagement als Elternbeirätin. Dieses Amt übernahm sie bis zum Ende der Schulzeit ihres zweiten Sohnes Elias. Neben dem Einsatz für Eltern und Schüler engagierte sich die 57-Jährige auch in anderen Bereichen. Die Liste steht für ihre Vielseitigkeit. Noch heute ist sie aktiv im Bündnis unterm Twiel, im Sicherheitsbeirat der Stadt und im Vergabeausschuss Demokratie Leben. Sie ist Helferin in der Vesperkirche, Mitglied im erweiterten Vorstand von Insi, im Partnerschaftskomitee von La Ciotat und seit Anfang des Jahres auch noch Schöffin beim Amtsgericht. „Vielleicht hat es etwas mit den Genen vom Vater zu tun“, meint Bea Gabele. Erich Gabele war im Gutachterausschuss der Stadt und Vorsitzender des Eigentümervereins Haus und Grund.

Viele Aktionen gestartet

Mit den Ämtern als Elternbeirätin sei das zeitweise schon ein Halbtagsjob gewesen. Aber sie möchte sich einbringen und etwas bewegen auch für die Schwachen und Randgruppen. Sie habe oft erlebt, dass Eltern mit Migrationshintergrund sich unterlegen fühlen, sich nicht artikulieren können oder sich nicht trauen, kritisch zu hinterfragen. Neben Unterstützung und Vermittlung zwischen Eltern, Lehrern und Schulleitung wurden während ihrer Zeit als Elternbeirätin viele Aktionen gestartet, um auch die Öffentlichkeit aufzuklären und Bewusstsein zu wecken. In der August-Ruf-Straße machten Eltern die Passanten auf den Lehrermangel aufmerksam, zu diesem Thema ging auch ein Brief an die Kultusministerin Susanne Eisenmann. Gemeinsam mit den Kirchen der Stadt wurde eine Aktion zu 60 Jahre Grundgesetzt veranstaltet. „Man kann etwas bewegen und bewirken“, ist ihre Erfahrung. Wobei Vernetzung ganz wichtig wäre: mit Schule, Stadt und Beratungsstellen.

Zweifache Mutter

Nach dem Abitur ihres jüngeren Sohnes Elias schied die zweifache Mutter im November 2018 aus dem Amt als Elternbeirätin aus, Kontakte zu Fachschaften im Hegau-Gymnasium, Jugendlichen und Austauschschülern bestehen auch heute noch. Besonders verbunden ist Bea Gabele mit dem Schulorchester, in dem ihr Sohn Elias Harfe spielte. Dafür hat sie schon als Elternbeirätin Werbung für die diversen Konzerte gemacht und das Orchester auf drei Konzertreisen begleitet. Ihr Sohn Elias spielt Harfe und begleitet wie auch andere ehemalige Mitglieder das Orchester noch heute, wenn es ihm zeitlich möglich ist. Dass der Lions Club den diesjährigen Kulturförderpreis an das Hegau-Orchester verlieh, hat sie ganz besonders gefreut.

„Ehrenamtliches Engagement lohnt sich, ich habe das Gefühl, etwas bewirkt zu haben“, blickt Bea Gabele zurück auf ihren Einsatz als Elternbeirätin. Sie gehört zu denen, die sich gern einbringen – und an Aufgaben mangelt es bei sieben verbleibenden Ämtern auch nicht.