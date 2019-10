Angst? „Nein, richtig Angst hatten wir nicht“, meint Viviane Meyer. Außer vielleicht dieses eine Mal. In Serbien. Steffen Mitchell stimmt zu: „Das war die gefährlichste Situation der Reise.“ Im Balkan gebe es keine Radwege, erklärt der Singener. Mit jeweils 40 Kilo Gepäck in den Satteltaschen seien er und seine Partnerin in einen Tunnel gefahren. „Wir hatten vorher nicht daran gedacht, unsere Lichter einzuschalten. Im Tunnel war es stockfinster – bis auf einmal vor und hinter uns gleichzeitig Laster auftauchten“, erzählt Mitchell.

„Es wurde lauter und lauter, der Abstand zur Wand immer enger. Ich habe nur noch gedacht: Hoffentlich werden wir nicht überfahren!“ Als er es endlich ins Freie schaffte, war die Gefahr noch nicht gebannt: „Es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, bis auch Viviane aus dem Tunnel herauskam. Sie hat geweint. Aber wir waren einfach froh, überlebt zu haben.“

Immer noch nicht angekommen

Mehr als ein Jahr ist seit dem Tunnelerlebnis vergangen. In der Zwischenzeit sind Viviane Meyer und Steffen Mitchell wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Angekommen fühlen sie sich deshalb aber nicht. „Es ist eher so, als wären wir immer noch unterwegs“, sind sich beide einig.

Singen Eine Reise, zwei Räder und riesen Ambitionen: Wie Viviane und Steffen aus Singen die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen Das könnte Sie auch interessieren

Kein Wunder: Seit Juni 2018 haben sie 17 Ländergrenzen überschritten und 16.500 Kilometer zurückgelegt: 5500 mit dem Fahrrad, 2500 per Anhalter, 8500 mit Bus, Bahn oder Fähre. Pro Tag haben Viviane Meyer und Steffen Mitchell maximal zehn Euro ausgegeben – und nach Sonnenuntergang bei mehr als 60 Gastgebern übernachtet.

Glücklich: Viviane Meyer und Steffen Mitchell in der Schlucht von Agio Farago auf Kreta. | Bild: Mitchell/Meyer

Als wir telefonieren, legt das Paar gerade eine Erholungspause in Norddeutschland ein. Nicht lange: „Noch sind wir bei Vivianes Eltern“, berichtet Mitchell. „Aber in ein paar Tagen bricht sie in Richtung Philippinen auf, wo sie einen Job als Naturschutzberaterin antreten wird. Ich reise hinterher.“ Natürlich, es muss weitergehen. Schließlich stand Südostasien auf der ursprünglichen Route. „Wobei man dazu sagen muss, dass wir eigentlich nur die erste Wegstrecke nach Montenegro wirklich geplant hatten“, sagt der 30-Jährige und schmunzelt.

Bild: Stach, Maxi

Von Singen aus in die Welt

Vom Hegau aus, wo er als Konstrukteur bei Constellium und sie bei der Stiftung Euronatur tätig war, radelten die beiden an der Donau entlang zum Mittelmeer. Anschließend ging es per Anhalter weiter: von Albanien über Griechenland und die Türkei nach Georgien. Dort erwartete die Abenteurer die erste Barriere: „Wir bekamen kein Visum für den Iran„, berichtet Viviane Meyer.

Aber: Wenn die 29-Jährige und ihr Freund unterwegs eines gelernt hatten, dann das Improvisieren. Statt nach Osten weiterzureisen, orientierten sie sich neu: Richtung Montenegro, wo sie Monate zuvor ihre Räder zurückgelassen hatten. Mitchell kam das gelegen: „Ich bin beim Trampen an meine Grenzen gestoßen“, gibt der Singener offen zu. „Die ständige Ungewissheit, ob man mitgenommen wird und eine Übernachtungsmöglichkeit findet – irgendwann wurde es mir einfach zu viel.“

Alleine in der Türkei legen die Reisenden 1500 Kilometer per Anhalter zurück. | Bild: Mitchell/Meyer

In Hotels haben die beiden nie übernachtet. Nicht nur das: Sie verzichteten auf Flüge, Fleischkonsum und leisteten sechs Monate Freiwilligenarbeit ab, unter anderem in einem Camp, in dem Flüchtlinge aus 30 Nationen untergebracht waren.

Ein neues Ziel

Welche Eindrücke besonders nachhaltig waren und warum sie Serbien trotz des Tunnel-Tiefpunkts in guter Erinnerung behalten werden: All das möchten sie erzählen, wenn sie wirklich wieder angekommen sind. Viviane Meyer und Steffen Mitchell planen, im Frühjahr in Radolfzell Videos und Bilder ihres großen Abenteuers zu teilen.

Freudensprung zwischen Österreich und Ungarn: Jeder Grenzübergang war für die Reisenden besonders. Was sie aus ihrem 16-monatigen Trip mitgenommen haben, werden sie Interessierten im kommenden Frühjahr in Radolfzell erzählen. | Bild: Mitchell/Meyer

Die Reise nachverfolgen

Viviane Meyer und Steffen Mitchell haben sich 2017 im Naturfreundehaus Radolfzell kennengelernt. Etwas mehr als ein Jahr später brachen die gebürtige Niedersächsin und der Singener zu ihrer großen Reise auf. Das Besondere: Viviane Meyer und Steffen Mitchell setzten sich zum Ziel, nachhaltig zu reisen und nicht zu fliegen. Mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln und per Anhalter erkundeten sie zwischen Juni 2018 und September 2019 18 unterschiedliche Länder. Die Erfahrungen, die sie dabei gemacht haben, kann man auf ihrer Website nachlesen und anhand von Texten, Bildern und Karten nachvollziehen: http://www.leafandsea.net/de