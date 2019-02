von Singen

Herr Schramm, üblicherweise legen Staatsdiener nach Amtsantritt einen Rechenschaftsbericht über ihre ersten 100 Arbeitstage vor. Auch Sie sind Staatsdiener, allerdings seit nunmehr rund 100 Tagen ohne Arbeit, weil Sie im November 2018 in Ruhestand gegangen sind. Umso interessanter zu erfahren, wie sich das für jemanden wie Sie anfühlt, der jahrzehntelang Menschen in Arbeit gebracht hat.

Ganz ehrlich, das fühlt sich durchaus gut an. Wobei ich zwar ohne Arbeit, aber wahrhaftig nicht ohne Beschäftigung bin.

Und wie beschäftigt sich der „Tiger von Singen“, wie Sie von den aus Afrika stammenden Zuwanderern in den Jahren Ihrer aktiven Berufstätigkeit genannt wurden?

Also, ich tigere sicherlich nicht durchs Haus und gehe meiner Ehefrau Ilona auf die Nerven, das kann ich Ihnen versichern.

Was machen Sie dann?

Nun, einmal Dienstleister, immer Dienstleister – deshalb habe ich wohl den Spirit, den die Agentur für Arbeit per Definition für sich deklariert, immer in Reinkultur gelebt. Entsprechend kümmere ich mich noch immer darum, dass es anderen Menschen gut oder idealerweise sogar besser geht, indem ich meine Berufserfahrung für viele verschiedene Ehrenämter nutze.

Können Sie ein Beispiel für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit geben?

Zum Beispiel bin ich weiterhin Sprecher der „Singener Allianz“. Diese hat die Aufgabe, aus dem Kreis der Flüchtlinge und Migranten Pflegekräfte und Pflegehilfskräfte zu gewinnen. Ein tolles Projekt, in das ich mich weiterhin, nun ehrenamtlich, mit all meiner Berufserfahrung einbringen kann. Auch meine Arbeit im Vorstand für das KKV Bildungswerk Bayern e. V. (Nürnberg) kostet mich viel Zeit, macht mir aber große Freude.

Was macht das KKV Bildungswerk Bayern?

Diesem eingetragenen Verein, der sich seit über 40 Jahren für soziale Marktwirtschaft, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit engagiert, fühle ich mich zutiefst verbunden. Ich bin seit 1988 Vereinsmitglied und habe seither zahlreiche zeitgemäße Bildungsangebote und Berufsseminare konzipiert. Und seit den eingangs genannten 100 Tagen kann ich mich nun auch um die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltungen intensiver kümmern. Ganz aktuell bin ich beispielsweise für den Praxisworkshop „Führen mit Hirn“ verantwortlich, der im Februar auf der Insel Reichenau stattfinden wird. Ziel des Workshops ist es, auf Basis der Hirnforschung alltagsnahe Handlungsmöglichkeiten für eine gelungene Führungspraxis in Unternehmen aufzuzeigen.

Klingt interessant, aber tatsächlich auch nach Arbeit …

Beschäftigung, nicht Arbeit! Aber ja, ich bin viel auf Achse. Und wenn nicht für Projekte wie gerade beschrieben, dann organisiere ich auch nach wie vor gerne meine sogenannten „Männertalkrunden“.

Bitte was?

Ja, das ist ein schöner Name für das, was ich jedem Menschen, vor allem, wenn er im Ruhestand ist, dringend ans Herz lege: Das Pflegen von sozialen Kontakten und Netzwerken. Bei dieser „Talkrunde“ trifft sich einmal im Monat ein kleiner Herrenkreis, um sowohl berufliche als auch soziale Themen zu diskutieren.

Ist das so etwas ähnliches wie die Rotarier?

Ja, ähnlich, aber eben ganz privat organisiert und ohne jegliche Verpflichtung.

Wie sollte sich, vor dem Hintergrund ihrer ersten 100 Tage im Ruhestand, ein Mensch, wenn überhaupt, auf sein Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben vorbereiten?

Grundsätzlich sollte sich auf diesen Schritt jeder gut vorbereiten, wobei sich Männer häufig schwerer damit tun als Frauen.

Warum ist das so, was meinen Sie?

Ich denke, dass Frauen, die jetzt um die 60 sind, sich in ihrem Leben öfter mit neuen Lebensumständen arrangieren mussten als Männer: Viele Frauen in diesem Alter haben, zumindest während der Zeit als die Kinder noch nicht in den Kindergarten gehen konnten, mit dem Beruf pausiert, haben Angehörige gepflegt oder konnten nur in Teilzeit ins Berufsleben zurückkehren. Das heißt, viele Frauen haben einfach Erfahrung mit derart veränderten Lebenssituationen. Außerdem sind es auch in erster Linie Frauen, die bei der zeitweisen Betreuung von Enkelkindern unterstützen. Kurzum, diese Frauen haben sowieso nicht das Problem, ohne Beschäftigung und damit ohne soziale Kontakte zu sein.

Und bei Männern ist das anders?

Ja, viele Männer, vor allem, wenn sie im Berufsleben Führungspositionen hatten, sind jahrzehntelang gewöhnt gewesen, auf einer Bühne zu stehen. Sie hatten Ansehen, Verantwortung, wurden bewundert, waren gefragt und wichtig. Und nun bricht das alles weg – da entsteht ein gewaltiges Vakuum, mit dem viele Männer nicht gut klarkommen.

Ist das auch bei Ihnen so? Immerhin stehen Sie nun auch nicht mehr im öffentlichen Rampenlicht.

Was mich nicht wirklich stört, denn oft genug musste ich mich als Leiter der Agentur für Arbeit vielen negativen Vorurteilen aussetzen und mich schützend vor meine Mitarbeiter stellen. Diese Bühne vermisse ich also nicht wirklich!

Und was gibt es sonst noch an guten Tipps fürs Leben ohne beziehungsweise nach der Arbeit?

Nochmal, vor allem die Vorbereitung auf diesen neuen Lebensabschnitt ist wichtig. Man kann Neues ausprobieren, aber ich rate da zu Augenmaß. Lieber den Dingen, die man immer schon gern getan hat, mehr Raum geben. Bei mir ist das zum Beispiel das Zusammensein mit meiner Frau genauso wie das Radfahren, das Lesen und vor allem auch Freunde zu treffen und für diese da zu sein. Aber ganz grundsätzlich empfehle ich ein Zwei-Tages-Seminar, das auch ich besucht habe, und das sich mit dem Thema „Vorbereitung auf den Ruhestand“ beschäftigt.

Und wer bietet dieses Seminar an?

Sie werden es kaum glauben: Das ist ein stark nachgefragtes und bundesweites Angebot der Bundesagentur für Arbeit.