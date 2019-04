von SK

Ein 16-Jähriger hat eine 27-jährige Frau am Bahnhof in Singen mehrfach beleidigt und später mit Fäusten auf sie eingeschlagen. Außerdem trat er der Frau, bei der es sich um eine Verwandte handelt, in den Rücken. Das teilt die Polizei mit, die noch die Hintergründe ermittelt. Klar ist, dass der Jugendliche am Donnerstag gegen 20.20 Uhr die Frau samt ihrer Kinder am Bahnhof abpasste und ihr in den Bus folgte, bevor sie gemeinsam in der Güterstraße ausstiegen und der Mann dort zuschlug.