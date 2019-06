Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Singen nach einem Angriff am Samstag gegen 24 Uhr auf einen 16-jährigen Jugendlichen. Er wollte laut Polizei an den Fahrradständern auf dem Schulhof des Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen sein Fahrrad mitnehmen.

Stockach Geisterfahrer auf der A 98 und A 81 unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Beim Verlassen des Schulhofgeländes soll ein unbekannter Tatverdächtiger eine Glasflasche in Richtung des Geschädigten geworfen haben. Die Flasche soll – wie es im Polizeibericht heißt – den Jugendlichen so heftig getroffen ahben, dass er eine größere Schnittverletzung am rechten Oberschenkel erlitt und zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hintergründe des Flaschenwurfs sind laut Polizei bislang unklar. Eine Streitigkeit sei der Tat nicht vorausgegangen.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Im Rahmen der Fahndung konnten durch die Polizei zwar eine größere Gruppe Jugendlicher auf dem Schulhof kontrolliert werden. Diese stellten eine Beteiligung an der Straftat in Abrede.

Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731)888-0.