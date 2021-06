Die Auflistung der Teilnehmer füllt zehn Seiten, 330 Läufer, Radler, Inliner und Schwimmer machten sich beim virtuellen Sponsorenlauf der Lebenshilfe auf die Strecke. 15.000 Kilometer kamen dabei zusammen. Damit habe keiner gerechnet, sagt Regine Achatz vom Vorstand: „Das Ergebnis zeigt, mit wie viel Akzeptanz und Wertschätzung die Singener Gesellschaft uns wahrnimmt.“ Der Verein setzt sich in vielen Bereichen für Menschen mit Beeinträchtigung ein.

Auch OB Bernd Häusler war mit dabei, er radelte gemeinsam mit Michael Fleiner, der Corona-bedingt den Lauf als virtuelle Veranstaltung organisierte. Die Art der Bewegung konnte gewählt werden, Bürgermeisterin Ute Seifried brachte mit Spaziergängen Kilometer ein. Auch Richard Ringer als Weltklasse-Athlet und Olympia-Teilnehmer lief im Eigensponsoring eine Trainingseinheit. Ganz erstaunlich waren 4,3 Kilometer, die ein Schwimmer zurückgelegt hatte. „Der muss in den See gesprungen sein“, meint Simone Monné, denn wegen Corona waren Bäder noch geschlossen.

Gegenüber dem Vorjahr kamen doppelt so viele Kilometer zusammen

Als regelmäßige Teilnehmer waren wieder Mitarbeiter-Teams von Singener Firmen dabei. „Dort werden schon Listen geführt, die Läufe sind eine feste Veranstaltung im Jahresprogramm der Mitarbeiter“, weiß Simone Monné von den Ansprechpartnern. Der virtuelle Lauf zog auch weite Kreise, ein Anruf hat sie völlig überrascht: „Von der Medizinischen Hochschule in Hannover kam eine Anfrage, wie wir das organisieren und welche Tipps wir geben können.“

Den Sponsorenlauf virtuell und über einen längeren Zeitraum hinweg durchzuführen hat sich bewährt. Da auch öfter gelaufen wurde, kamen gegenüber dem Vorjahr doppelt so viele Kilometer zusammen. Wenn es die Corona-Maßnahmen erlauben, soll in Kombination dazu auch wieder ein Tageslauf stattfinden. „So werden Kontakte gehalten, denn für viele ist die Veranstaltung mit Start in der Mühlenstraße zu einem jährlichen Treffpunkt geworden“, sagt Birgit Francavilla.

Die Ergebnisse des Laufs finden sich im Internet unter: http://www.lebenshilfe-singen.de