von Sabine Tesche

In großer Zahl haben sich am Samstagmorgen Freiwillige am Rathaus getroffen, um in der Stadt für Ordnung zu sorgen. In kleinen Teams sind sie in der Innenstadt unterwegs gewesen, um mit Händen oder Greifern Abfall aufzulesen und der Entsorgung zuzuführen.

Dabei weiß Jörg Wagner als Chef der Stadtreinigung, dass andere Städte auch nicht weniger schmutzig sind. Rund 500 Tonnen Kehrgut haben er und seine Mitarbeiter Jahr für Jahr wegzuräumen.

Dass ihnen am Wochenende 150 Freiwillige mit Papierzange, Handschuhen und Müllsäcken beim Großreinemachen geholfen haben, sorgt für Freude bei den 18 hauptamtlichen mitarbeitern der Stadtreinigung.