Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der Ekkehard- in die Romeiasstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen und den Fahrer eines weißen BMW.

Zur genannten Zeit war der 14-Jährige – laut Polizei vom Kreisverkehr Esso-Tankstelle kommend – mit einem Scooter-Roller auf dem Geh- und Radweg entlang der Ekkehardstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Da ein weißer BMW an der genannten Einmündung auf der Romeiasstraße gewartet haben soll, sei der 14-Jährige zunächst stehen geblieben – heißt es im Polizeibericht. Da der Autofahrer keine Anstalten gemacht habe, anzufahren, ging der 14-Jährige davon aus, dass der BMW-Fahrer in passieren lassen werde. Just in dem Moment, als der Junge die Einmündung überqueren wollte, sei der BMW-Fahrer doch losgefahren und habe den 14-Jährigen erfasst. Der Jugendliche sei gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt.

Laut Polizei stieg der bislang unbekannte BMW-Fahrer aus und unterhielt sich kurz mit dem Jungen, fuhr dann aber davon, ohne sich weiter um den leicht Verletzten zu kümmern. Nach Angaben des Jungen soll er etwa 20-30 Jahre alt und dunkelhaarig gewesen sein. Die Frisur sei mit Gel nach hinten gekämmt gewesen. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Personen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Singen, Telefon (07731)888-0.