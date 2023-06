Bohlingen feiert sein großes Jubiläum und der ganze Hegau ist dazu eingeladen! Auf den Besuch vieler Gäste freuen sich die Einwohner und Organisatoren, denn die 1250-Jahr-Feier soll etwas ganz Besonderes werden. Am kommenden Freitag, 16. Juni beginnt auf dem Kirch- und Rathausplatz einer der Höhepunkte des Festjahres mit verschiedenen Veranstaltungen zum Dorfjubiläum (siehe Infokasten auf der Folgeseite). Die Bohlinger Vereine und das Kulturforum als Dachorganisation haben dazu große Vorbereitungen getroffen, Jubiläumsschriften erarbeitet und bereits interessante Veranstaltungen im Dorf von der Pflanzung einer Jubiläumseiche, Nachtwächterführungen und Bänkle-Gesprächen mit älteren Zeitzeugen präsentiert. Die Gäste dürfen sich in den kommenden Tagen bei ihrem Besuch in Bohlingen auf eine spannende Zeitreise von der Vergangenheit bis in die Zukunft freuen. Die Historikerin Angelika Weigand hat jahrelang in Archiven recherchiert und jetzt anschaulich dokumentiert, wie sich der Häuserbestand in Bohlingen von 1750 bis ins 21. Jahrhundert entwickelt hat. Von ihren detaillierten Ergebnissen wird sie in einem Vortrag am Mittwoch, 28. Juni um 19 Uhr auf der Festbühne erzählen. Musik und Gesang gehört zu weiteren Höhepunkten des Jubiläums. Ein Chor mit 100 Sängern aus den Kirchenchören Bohlingen, Überlingen am Ried und aus Volkertshausen singen unter der Leitung von Sven Mendel die „Caribbean Mass“, eine Komposition verschiedener Sprachen, Kulturen, Melodien und Rhythmen. Ein weiterer Höhepunkt verspricht das Musikkonzert des Musikverein Bohlingen. „Das wird eine tolle Sache, ein großes Orchester mit zwei Dirigenten und 60 Musikern, wir wollen allen Zuhörern mit Blasmusik Spass und Freude bereiten“, verrät Dirigent Klaus Matt. Sein Bruder Roland wird ebenfalls bei diesem Konzert dirigieren.

Einen interaktiven Tag der Bohlinger Vereine, Kirche und Feuerwehr wird es am Sonntag, 18. Juni auf dem Festgelände an der Kirche geben. Ein Menschenkicker, Kinderfeuerwehr, Karbatschenschlagen, Klang-Erlebnispfad mit Instrumenten, Trockenangeln für Kinder und ein Besuch im Dorfmuseum im Rathaus stehen auf dem Programm. Alte Dias und ein Film vom großen Jubiläumsumzug zur 1200-Jahr-Feier vor 50 Jahren werden im Rathaus gezeigt, einige der heutigen Bürger aus dem Dorf werden von den Erinnerungen erzählen. Filmvorführungen über das Mähen der Sichelhenke werden ebenso gezeigt. „Wir wollen die Besucher auf dieser Zeitreise begeistern und Heimatgefühle wecken“, wünscht sich Manfred Siegwarth als Vorsitzender des Kulturforums, unter dessen Organisation das Dorfjubiläum geplant worden ist. An allen Festtagen werden die Vereine für die Bewirtung sorgen, Parkplätze stehen in der Straße Im Espen, auf dem Festplatz bei der Reithalle und beim Aachtalsportplatz zur Verfügung.