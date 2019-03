von Sandra Baindl

Unglaubliche 40 Welthits in gut zwei Stunden bekamen mehr als 600 Besucher in der Stadthalle von zwölf Tenören aus fünf Ländern präsentiert. Ihr Repertoire reichte von klassischen Arien über Balladen bis zu Pop-Hymnen. Professionell unterstützt wurden sie von zwei Keyboardern und einem Schlagzeuger, die sich dezent im Hintergrund hielten, sodass genügend Raum für die Stimmgewalt der Sänger blieb. Und so konnte sich jeder von ihnen trotz gleicher Stimmlage doch mit seiner eigenen, ganz besonderen Klangfarbe hervortun.

Gewöhnungsbedürftig war hingegen mancher recht abrupte Wechsel zwischen Klassik und Pop/Rock. Gerade noch entführte Alexander Herzog – mit mehr als 1000 Konzerten der Dienstälteste der Gruppe – den Saal mit Puccinis "Nessun dorma" in die italienische Opernwelt, da rockten auch schon seine Kollegen zu "Pretty woman" los und schwangen zu "Let’s twist again" die Hüften. Doch genau diese Vielseitigkeit schätzen die wahren Fans an den Tenören. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Carmen oder Queen, "O sole mio" oder "Mein kleiner grüner Kaktus", die Zwölf absolvierten souverän einen wahren musikalischen Parforceritt.

Nur selten bleiben die Originale unerreichbar

Einzig bei Frank Sinitras "My way" und einem Michael-Jackson-Medley musste auch der größte Fan erkennen, dass an die Originale einfach nicht heranzukommen ist. Dass die Jungs bei abwechslungsreichen Choreographien auch noch tänzerisches Können unter Beweis stellten, kam insbesondere beim weiblichen Publikum gut an. Für einige Lacher zwischen den Liedern sorgte insbesondere Urgestein Herzog mit seinen Moderationen, gespickt mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Zwei Gänsehautmomente erlebten die Zuhörer bei Leonard Cohens "Hallelujah" und "Angels" von Robbie Williams. Dieses Lied widmeten die 12 Tenors der Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung, deren Botschafter sie seit 2017 sind. Spätestens bei der Zugabe – "Kiss" von Prince – hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Umso mehr als die Boy Band der anderen Art ihm mit besonderen Einblicken einen heißen Abschluss des Konzertes bescherte.