von SK

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Einkaufsmarktes in der Georg-Fischer-Straße einen BMW beschädigt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, in Verbindung zu setzen.