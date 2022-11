von Ingrid Ploss

Kaum ein freier Parkplatz ist zu finden, zahlreiche Menschen sind auf dem Weg zur Hardberghalle in Worblingen. Nach zwei Jahren Pause erfreute sich der Kreativmarkt eines regen Zuspruchs. Am Eingang empfing die Besucher ein Glühweinstand sowie Bewirtung durch Schüler der Ten-Brink-Schule in der Cafeteria.

In der Halle präsentieren etwa 80 Aussteller aus der Gemeinde Rielasingen-Worblingen und vielen umliegenden Orten ein Angebot an handgefertigten Arbeiten aus allen Sparten der Freizeitkunst.

Adventliche Atmosphäre

Die Vorweihnachtszeit spiegelte sich in zahlreichen Kreationen und der Ausgestaltung der Stände wider. Zu bewundern waren Holz- und Keramikarbeiten, Schmuck und Accessoires, Seidenmalerei, Kerzen, Floristik, Selbst-Genähtes und -Gestricktes, Papierarbeiten und Weihnachtsdekorationen. Die Vielfalt, die handwerklich umgesetzt wurde, waren beeindruckend.

Klaus Buck bietet selbstgegossene und farbig schön gestaltete Kerzen an. Bild: Ingrid Ploss

Am Stand von Klaus Buck konnten farbige und unterschiedlich geformte Kerzen gekauft werden. „Meist gieße ich die Kerzen aus einer Mischung von Paraffin und Stearin. Auch verwende ich Wachsreste zur Gestaltung von Mustern. Das ist meine Freizeitbeschäftigung und ich freue mich, wenn die Kerzen den Käufern gefallen. Viele verschenke ich aber auch an Freunde und Bekannte zu Geburtstagen und anderen Feiern“, sagt er.

Viel Raum für Kreativität

Ingrid Burow bot Allerlei mit und aus Stempel, Holz und Papier an. Dabei entwickelt sie viel Phantasie, um Dinge zu gestalten, die überraschen und als kleine Geschenke erfreuen – unter anderem einen Adventskalender für die Handtasche oder den Rucksack, gefüllt mit Smarties oder Hustenbonbons, Faltsterne zum Ausklappen für die Hosentasche sowie „Trösterli“ für Schlechte-Laune-Tage.

„Weihnachten soll ein Fest der Freude sein und so ist es schön, mit kleinen Sachen ein Lächeln zu zaubern“, sagt Burow.

Der Markt hatte von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Organisatoren Liane Kerle und Elvira Rebitzer sind auf ihren Erfolg, so viele Anbieter aktiviert zu haben, stolz, und viele Menschen aus der Region gingen mit Weihnachtsgeschenken für ihre Lieben nach Hause.