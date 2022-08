So schildert die Polizei den Hergang des Unfalls: Eine 51-jährige Frau fuhr mit einem VW Caddy aus der Einfahrt eines Grundstücks nach links auf die Ramsener Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links aus Richtung Rielasingen-Worblingen kommenden Opel Corsa eines 19 Jahre Mannes. Die VW-Fahrerin und eine 43-Beifahrerin des Opels erlitten durch die Kollision Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Frauen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeugfronten stark beschädigt, sodass beide Autos abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Schaden an dem VW und dem Corsa auf je rund 10.000 Euro.