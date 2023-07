Es war ein würdiger Rahmen, den ein Organisationsteam aus Lehrkräften und Eltern für die diesjährigen Abschlussschüler der Ten-Brink-Schule (TBS) gestalteten: Liebevoller Tischschmuck, bunte Ballons, ein feines Angebot aus Speisen und Getränken, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt. Weiter heißt es: Man sah den Stolz in den Gesichtern der 63 Absolventen, als sie gemeinsam durch den Saal schritten und sich auf der Bühne versammelten.

„Denn ihr habt es oft bewiesen, ihr könnt sie meistern: alle Krisen. Ein Ziel verfolgen, es erreichen, euer Endspurt, der sucht seinesgleichen. Die guten Abschlüsse sind der Indikator“, lobte Birgit Steiner, Rektorin der TBS. Als Navigatoren für diese hervorragenden Leistungen erkannte sie das Team der Lehrkräfte und die Eltern, die ihre Kinder in dieser Schulzeit begleiteten. Dass das pädagogische System der Gemeinschaftsschule an der Ten-Brink-Schule bereits seit Jahren Früchte trägt, habe auch Bürgermeister Ralf Baumert in seinen Grußworten unterstrichen. Er beglückwünschte die Absolventen und versprach auch weiterhin die Unterstützung des Schulträgers.

Humorvoll und mit Bildern erzählte laut Schule Katharina van Eek, die Elternbeiratsvorsitzende, was sie denn aufschreiben würde, wenn sie Autorin eines Mama-Blogs wäre. Sie habe sich zutiefst beeindruckt von der zwischenmenschlichen Atmosphäre an der Schule gezeigt und sagte, sie freue sich darauf, auch zukünftig so viele erfolgreiche Absolventen verabschieden zu dürfen. Schließlich richteten die Schulsprecher Carolina Battaner und Aligol Safi ihren Dank an die Lehrkräfte und ihre Eltern. „Sie haben immer an uns geglaubt und haben uns immer geholfen, wenn es nötig war. Ohne diese Unterstützung stünden wir heute nicht hier“, so Battaner.

Ein Rahmenprogramm, das die Schüler auf die Bühne brachten, wurde abgerundet von einer emotionalen Zeugnis- und Preisvergabe, so die Mitteilung. Mit einer Tanzdarbietung eröffnete die Klasse 9c das Tanzparkett.