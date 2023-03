Das Wochenende brachte eine böse Überraschung für die Zirkusfamilie Renz, die derzeit in Worblingen gastiert: Linda und Klopfer, ihre zwei Hasen, wurden in der Nacht auf Samstag gestohlen. „Wir hängen an den Hasen“, sagt Junior-Zirkusdirektor Dustin Renz wenige Tage nach dem Diebstahl traurig. Das Verhalten der Diebe sei für ihn unverständlich. Wie könne man nur aus einem geschlossenen Zirkuswagen zwei kleine Hasen entwenden?

Ein Hase ist wieder da

Immerhin eine gute Nachricht gibt es: Klopfer kam zwischenzeitlich zurück. Das graue Löwenköpfchen wäre vermutlich dem Tod geweiht gewesen, wäre nicht ein temporärer Nachbar der Zirkusfamilie auf den kleinen Hasen auf seinem Grundstück aufmerksam geworden.

Rielasingen-Worblingen Die Bürgermeister-Eiche muss noch warten: Ralf Baumert will in der nächsten Amtszeit viel erreichen Das könnte Sie auch interessieren

„Vermutlich wehrte sich Klopfer gegenüber seinen Dieben und diese ließen ihn einfach fallen“, vermutet Bonita Renz. Denn obwohl die zwei zusammen aufgewachsenen Hasen handzahm seien, würde sich gerade das kräftige Männchen Klopfer bei Fremden wehren.

Auch ein Sack Mais wurde gestohlen

Die zwei Hasen gehören laut Dustin Renz zur Familie, auch wenn sie keine Kunststücke aufführen würden. Die Kinder hätten geweint, als man den Diebstahl der Tiere bemerkte. Neben den Hasen wurde auch ein 25 Kilogramm schwerer Sack mit Mais entwendet. Weil dieser bereits offen war und Mais heraus rieselte, konnte man dessen Spur folgen und fand den Sack auf einem nicht allzu weit entfernt stehendem Anhänger. Doch von der weißen Häsin Linda fehlt noch jede Spur.

Hier können sich Zeugen melden Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurden die zwei Hasen des Zirkus in der Nacht auf Samstag entwendet. Am Samstag gegen 13 Uhr wurde der Verlust bemerkt. Ein Sack Mais, den die Täter ebenfalls mitschleppten, konnte „Am Riederngraben“ wieder aufgefunden werden. Jetzt setzen die Ermittler auf Zeugenbeobachtungen. Hinweise an die Polizei Singen sind unter Telefon (0 77 31) 88 80 möglich.

Alleine bleiben soll Klopfer übrigens nicht, wie Dustin Renz erklärt. Das sei nicht schön für einen Hasen. Sollte Linda in den nächsten Tagen nicht wieder auftauchen, möchte die Familie eine Gefährtin für Klopfer besorgen.

Zirkus gastiert bis Ende des Monats in Worblingen

Der Zirkus der Familie Renz gastiert vom 9. bis zum 26. März an der Höristraße am Ortsausgang von Worblingen. Die Ursprünge des Zirkus, der während Corona in Welschingen pausieren musste, gehen laut Zirkusdirektor Johann Renz bis ins 17. Jahrhundert zu den früheren Gauklern und Wanderkünstlern zurück.

Die Besucher dürfen sich unter anderem auf Artisten, Jongleure, Feuerspucker und Tiernummern mit Haustieren freuen oder, wie es Dustin Renz ausdrückt: ‚Wir sind ein Familienprogramm für die ganze Familie‘. Und das Schönste für alle sei es, wenn den Zuschauern eine Vorführung gefalle, so Dustin Renz, der in den Familienbetrieb des Vaters hineingeboren wurde.