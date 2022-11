Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Ralf Baumert will erneut Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen werden. Beziehungsweise er möchte Rathauschef der Hegauer Gemeinde bleiben. Seine erneute Kandidatur als Bürgermeister gab Baumert in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend bekannt.

Seit 2007 im Amt

Für Baumert wäre es die dritte Amtszeit als Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen. Bevor er 2007 erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde, hatte er eine Ausbildung im gehobenen, nicht-technischen Zolldienst absolviert, welche er mit dem Titel Diplom Finanzwirt abschloss. Danach diente er in verschiedenen Bereichen der Zollverwaltung bis er zuletzt zum Zolloberamtsrat befördert wurde. Bei seiner letzten Wiederwahl im Jahr 2015 erreichte Baumert 92 Prozent. Damals gab es mit Heiko Gold einen Gegenkandidaten, er blieb allerdings mit rund 6,6 Prozent hinter Baumert zurück, der mit deutlicher Mehrheit in seine zweite Amtszeit gewählt wurde.

Termin für die Bürgermeisterwahl steht

In der Sitzung wurden auch weitere Termine für die anstehende Bürgermeisterwahl fixiert: Am 5. März werden die wahlberechtigten Bürger ihren neuen Bürgermeister wählen. Sollten Nachwahlen anstehen, sollen diese am 19. März stattfinden. Aktuell gibt es für Ralf Baumert noch keinen Gegenkandidaten.