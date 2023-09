Frau Neu, Sie sind Vorsitzende des Theatervereins Pralka, der seit seiner Gründung im Jahr 2009 schon einige Theaterstücke aufgeführt hat. Erzählen Sie doch mal denjenigen, die Sie vielleicht nicht kennen, ein bisschen was über den Verein.

Wir haben im Jahr 2009 den Verein gegründet, um mit semiprofessionellem Anspruch jährlich ein Theaterstück zu inszenieren. Der Gründungsriege war es wichtig, dass wir einen coolen Namen finden, der die Intention unseres Tuns widerspiegelt. Im Prinzip möchten wir gerne Kultur „waschen“, sie erneuern, zum Strahlen bringen. Der Name Pralka ist polnisch und heißt übersetzt Waschmaschine. Das fanden wir passend. Wir sind mittlerweile gut 20 Mitglieder und führen jedes Jahr im Spätsommer ein Stück auf.

Wenn Sie sagen semiprofessionell, was bedeutet das?

Wir sind keine ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspieler, arbeiten jedoch mit einem wunderbaren Regisseur zusammen, der uns hervorragend anleitet. Ulrich Trommdorff ist ein Theaterpädagoge, der einen reichhaltigen Erfahrungsschatz mitbringt. Er hat eine gute Hand, unsere Gruppe durch die Proben zu führen, uns dabei zu motivieren, uns zu begeistern und dass wir alle viel Spaß dabei haben. Und dadurch, dass wir Mitglied des Landesverbands Amateurtheater Baden-Württemberg sind, haben wir die Möglichkeit, an Seminaren teilzunehmen, was uns dabei hilft, uns weiterzuentwickeln. Das sind teils mehrtägige Seminare und Fortbildungen, unter anderem für Ausdrucks- und Körperarbeit.

Nach welchen Kriterien suchen Sie die Stücke, die Sie dann aufführen, aus?

Das ist ein demokratischer Suchprozess. Jeder kann ein geeignetes Stück vorschlagen, egal aus welchem Genre, ob Komödie, Drama oder Tragödie. Wir nehmen drei Stücke in die engere Auswahl und entscheiden dann final nach Mehrheit. Es ist uns wichtig, dass wir das Publikum nicht nur unterhalten, sondern dass das Stück auch einen philosophischen Anstoß gibt. Und in diesem Jahr haben wir mit unserer Wahl ins Schwarze getroffen.

Sie führen „Das Hotel zu den zwei Welten“ auf, das aus der Feder des französischen Autors Éric-Emmanuel Schmitt stammt.

Richtig. In „Das Hotel zu den zwei Welten“ treffen sich Personen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Meinungen. Es geht um physische Schmerzen, die sie empfinden und ihre Abhängigkeit von den Ärzten und deren Fähigkeiten, die darüber entscheiden, ob sie gesunden oder sterben werden. Symbolisch fahren die Gäste mit einem Aufzug, dem einzigen Ausgang des Hotels, entweder wieder zurück auf die Erde, also ins Leben, oder hoch in den Himmel, also in den Tod. Das Stück befasst sich mit den Freiheiten des Lebens, dem Mysterium des Todes, der Gelassenheit und Akzeptanz des Unausweichlichen und nicht zuletzt auch mit der Liebe.

Das sind schwierige und essenzielle Themen. Was war die größte Herausforderung dabei?

Ja, schwergewichtige Themen, dennoch ist das Stück nicht melodramatisch. Es beinhaltet sehr viele Dialoge mit temporeichem Schlagabtausch zwischen den Schauspielenden. Daher hat jede einzelne Rolle extrem viel Sprechtext, das heißt, dass wir alle ordentlich Texte büffeln mussten. Zudem ist die Rollenarbeit sehr intensiv, denn es passiert ganz viel mit einzelnen Figuren. Wir waren daher gefordert, ein breites Spektrum an Emotionen zu zeigen und diese zu transportieren.

An wen richtet sich das Stück, an welches Publikum?

Ich denke, wir sprechen wirklich jeden an. Es ist kein anstößiges Stück, brutal oder abschreckend, daher eignet es sich auch für Jugendliche. Es regt zum Nachdenken an. Éric-Emmanuel Schmitt ist ein brillanter Autor, der Sätze für die Ewigkeit geschrieben hat. Da kann sicherlich jeder etwas für sich mitnehmen.

Sie proben ab dem Frühjahr ein Mal pro Woche, vor den Aufführungen dann intensiver. Wie leicht gelingt es Ihnen, den Alltag zurückzulassen und in das Stück zu finden?

Zu Beginn der Proben machen wir ein Warm-up. Und dann hilft uns sicherlich die Biografiearbeit, mit der wir die Figuren erarbeiten. Wir schlüpfen in die Rolle und fühlen uns ein, indem wir uns Fragen stellen wie: Wer bin ich? Was mache ich hier? Manchmal hilft es, einen Tick der Figur zu übernehmen, ein Hüsteln, ein spezieller Gang. So können wir leichter in unsere Rolle finden.

Sie sind ein Singener Verein und haben einen eher unkonventionellen Proberaum.

Das stimmt. Wir haben aus finanziellen Gründen keinen festen Proberaum, jedoch vor drei Jahren die Möglichkeit bekommen, im VW-Zentrum in Singen zu proben. Dazu werden wir in jeder Hinsicht unterstützt, bei Geschäftsschluss werden teils die Autos zur Seite gefahren, sodass wir uns herzlich aufgenommen fühlen. Wir sind sehr dankbar für die Gastfreundschaft und dafür, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, diesen Raum zu nutzen.

In Ihrem Verein haben Sie gut 20 Mitglieder, wie verteilen sie die Rollen?

Unser Regisseur vergibt die Rollen, auch wenn man Wünsche äußern kann. Es stehen nicht alle auf der Bühne, sondern es müssen auch noch andere Aufgaben übernommen werden, wie die Regieassistenz, jemand für Kostüme oder Kulisse, Abendkasse, für den Auf- und Abbau oder die Souffleuse.

Was wünscht sich der Verein, woran fehlt es noch?

Da wir mit unseren Stücken die breite Palette der Gesellschaft darstellen möchten, wollen wir auch für alle Rollen jemanden mit im Boot haben. Aktuell suchen wir daher noch einen jüngeren, männlichen Schauspieler, der bei uns mitmachen möchten. Als gemeinnütziger Verein sind uns auch Sponsoren und Helfer willkommen.