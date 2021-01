von Sandra Bossenmaier

Musikunterricht ist wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich? Eine Stunde in der Musikschule kann aktuell auch so ablaufen: Kurz vor Beginn kommt per E-Mail ein Link zur Teilnahme. Lehrer im Homeoffice und Schüler zu Hause verbinden sich per Mausklick auf ihren Bildschirmen, sagen kurz Hallo über ihr Mikrofon, winken sich über Webcams zu und schon geht es los mit dem Musizieren. Von einem gelegentlichen Stocken der Kommunikation lässt man sich nur kurz stören.

Es ist kein normaler Musikunterricht, den aktuell etwa 1000 der etwa 1200 Schüler der Jugendmusikschule Westlicher Hegau erhalten. Corona und der dadurch verordnete Lockdown erlauben keinen Präsenzunterricht. Die Jugendmusikschule sah diese Entwicklung kommen und bereitete sich darauf vor. Musiklehrer Stephan Mankiewicz, der E-Bass, Kontrabass und Gitarre lehrt, wurde im vergangenen Oktober zum Medienbeauftragten bestellt. Seitdem bildet er sich an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen weiter. Mit Mut und Eleganz würde Mankiewicz Gedanken und Ideen sammeln und Konzepte entwickeln, wie die Musikschüler im Lockdown unterrichtet werden können, berichtet Musikschulleiter Arpad Fodor.

„Unsere Lust auf Musik wird nicht zum Frust“, sagt Fodor, dem es darum geht, die Kinder weiterhin musikalisch zu unterrichten und zu fördern – so gut es eben über ein Videochatprogramm geht. Lehrkräfte und Schüler, oft auch deren Eltern, würden sich der Herausforderung Onlineunterricht stellen, erklärt Fodor zwischen Kabelsalat und verschiedenen Musikinstrumenten in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen der Hardberghalle in Worblingen. Dieser Raum wurde zwischenzeitlich mit Computer, Webcam und Mikrofon aufgerüstet, den technischen Voraussetzungen für eine Online-Musikschulstunde.

Schüler behalten den Kontakt zu ihren Lehrkräften

Bei einem solchen Unterricht gehe es um viel mehr als um das rein Technische, die Kinder hätten Spaß beim Unterricht und würden sich über diese Art der Abwechslung freuen, berichtet Mankiewicz. Aus seiner Sicht – er nennt den Onlineunterricht lieber Präsenzersatzunterricht – würden die Schüler das bisher Erlernte eher warmhalten und dabei den vertrauensvollen Kontakt zu ihren Lehrern nicht verlieren. Doch ein echter Lernprozess sei schwierig in Gang zu bringen. Hierfür benötige es immer ein soziales und persönliches Miteinander und nicht nur einen Austausch über den Bildschirm. Außerdem seien Land und Kommunen gefragt, die Digitalisierung weiter voran zu bringen.

Gemeinsam mit dem Kollegium möchte man Corona gut überstehen (von links): Musikschulvorsitzender Franz Moser, Schulleiter Arpad Fodor und Claudia Speichinger aus der Verwaltung, die fürs Foto die Masken abnehmen. | Bild: Sandra Bossenmaier

„Videokonferenzen ersetzen auf keinen Fall einen Präsenzunterricht, sind aber besser als nichts“, bestätigt Schulleiter Fodor. Auch für die Musikschule sei es eine spannende und unsichere Zeit, aber auf keinen Fall dürfe die Lust an der Musik zum Frust werden, sagt er. Er selbst würde die Unterrichtseinheiten wie wärmenden Sonnenschein in einer dunklen Zeit erleben.

Dem Ganzen sind technische Grenzen gesetzt, gemeinsames Musizieren ist in der Regel nicht möglich. Die Töne finden online nicht zeitgleich zueinander. Auch könne musikalisches Gefühl nur schwer vermittelt werden, so Mankiewicz. Und manchmal werden Klang und Töne einfach nicht übertragen – zum Beispiel bei einem Chatprogramm mit Frequenzabschaltung, die Höhen und Tiefen herausfiltert. Besonders beim Spielen von Sopranflöte oder Kontrabass ist dies hinderlich. Technische Hürden beim Videochat müssten minimal, der Nutzen optimal sein, so der Medienbeauftragte. „Wir arbeiten alle daran, dass wir Corona gemeinsam gut überstehen“, fasst Franz Moser zusammen, der seit 1989 Vorsitzender der Jugendmusikschule ist.